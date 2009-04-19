Янукович просив у Господа мудрості, терпіння і впевненості

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співвітчизників зі святом Воскресіння Христового.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як зазначається у вітанні, “світлий День Воскресіння Христового знову дарує нам надію й віру в те, що ми гідно будемо йти дорогою правди та добра”.

“Великдень несе нам любов до ближнього, до рідної землі. Пошли нам, Господи, мудрості, терпіння і впевненості на шляху розбудови України. Пошли, Господи, кожній родині і кожній людині щастя, добробуту і радості”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ і побажав усім веселих Великодніх свят.