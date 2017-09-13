Україна закликала комісара Ради Європи з прав людини вжити заходів для звільнення Павла Гриба

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба закликав комісара Ради Європи з прав людини Нілса Мужнієкса вжити заходів для звільнення викраденого та незаконно засудженого 19-річного українця Павла Гриба. Про це дипломат повідомив у Twitter.

«На Комітеті міністрів Ради Європи розказав про викрадення П.Гриба і закликав комісара з прав людини вживати заходів для його звільнення», - зазначив посол.

За його словами, він нагадав комісару Ради Європи про затриманого бойовиками журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) в окупованому Донецьку, про справу кримського журналіста Миколи Семени, про затриманого і заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка, про незаконний вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу і про переслідування Української православної церкви Київського патріархату в окупованому Криму.

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«Рада Європи має діяти. М'яка реакція - більш жорстокі репресії Росії», - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. 24 серпня хлопець поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Дівчина, за словами Павла, повинна була приїхати на зустріч з Росії.

За словами Гриба-старшого, Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, батько поїхав на пошуки сина в Гомель. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст.205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

7 вересня Гриб повідомив, що сина утримують у слідчому ізоляторі №5 в Краснодарі.

8 вересня в МЗС України заявили, що українські консули і адвокат не можуть отримати доступ до Гриба.

11 вересня адвокат 19-річного українця Сабінін провів зустріч з підзахисним.

Сьогодні, 13 вересня, російські ЗМІ повідомили, що суд у Краснодарі 17 серпня заарештував Гриба на два місяці - до 17 жовтня.