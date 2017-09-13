Україна закликала комісара Ради Європи з прав людини вжити заходів для звільнення Павла Гриба
Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба впевнений, що "Рада Європи має діяти".
Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба закликав комісара Ради Європи з прав людини Нілса Мужнієкса вжити заходів для звільнення викраденого та незаконно засудженого 19-річного українця Павла Гриба. Про це дипломат повідомив у Twitter.
«На Комітеті міністрів Ради Європи розказав про викрадення П.Гриба і закликав комісара з прав людини вживати заходів для його звільнення», - зазначив посол.
За його словами, він нагадав комісару Ради Європи про затриманого бойовиками журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) в окупованому Донецьку, про справу кримського журналіста Миколи Семени, про затриманого і заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка, про незаконний вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу і про переслідування Української православної церкви Київського патріархату в окупованому Криму.
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«Рада Європи має діяти. М'яка реакція - більш жорстокі репресії Росії», - наголосив Кулеба.
Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. 24 серпня хлопець поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Дівчина, за словами Павла, повинна була приїхати на зустріч з Росії.
За словами Гриба-старшого, Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, батько поїхав на пошуки сина в Гомель. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст.205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).
7 вересня Гриб повідомив, що сина утримують у слідчому ізоляторі №5 в Краснодарі.
8 вересня в МЗС України заявили, що українські консули і адвокат не можуть отримати доступ до Гриба.
11 вересня адвокат 19-річного українця Сабінін провів зустріч з підзахисним.
Сьогодні, 13 вересня, російські ЗМІ повідомили, що суд у Краснодарі 17 серпня заарештував Гриба на два місяці - до 17 жовтня.