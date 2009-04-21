Черновецький занурює Київ у нову боргову яму?

96% киян справно сплачують за спожиті послуги, а Черновецький ніяк не може розрахуватися з підприємствами-постачальниками ЖКП. Про це в інтерв’ю УНІАН заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, лідер Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«На Заході прийнятною цифрою є 90%, вважається нормальним, коли 10% населення не сплачує за послуги через якісь проблеми. У нас платять 96% – це рекорд не тільки для України, а й для Європи!», - зазначив депутат.

За словами Дмитра Андрієвського, заборгованість перед підприємствами-постачальниками житлово-комунальних послуг виникає через те, що Київська міська державна адміністрація не в змозі сплачувати свою частину. В результаті місто змушене звертатися до кредиторів.

«Черновецький уже занурює Київ у нову боргову яму. Щойно отримавши 900 мільйонів кредиту за борги ЖКГ, вони шукають мільярд двісті, аби покрити «касові розриви». Цей термін вони вигадали для прикриття. Під цими «касовими розривами» ховається страшний дефіцит грошей – немає чим сплачувати у квітні й травні зарплатню», - наголосив політик.