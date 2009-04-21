Тимошенко пропонує роботу японцям під землею

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обговорює з двома японськими корпораціями „Сумітомо” і „Міцубісі хеві індастріз” механізми фінансування спільних проектів для їх реалізації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр повідомила сьогодні під час зустрічі з представниками компаній „Сумітомо” і „Міцубісі хеві індастріз”.

«На сьогодні відпрацьовані перші плани заходів наших дій – дорожні карти наших спільних дій. Крім того, ми вже готові обговорити підходи до фінансування», - сказала вона.

Прем`єр-міністр нагадала, що фінансування проектів з українського боку може здійснюватися за рахунок коштів стабілізаційного фонду, а також за рахунок коштів, залучених у рамках Кіотського протоколу.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в Державному бюджеті передбачена можливість у наданні державних гарантій для залучення кредитних ресурсів.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що в березні 2009 року Україна підписала з цими японськими корпораціями меморандуми про співпрацю.

Глава уряду уточнила, що йдеться про проекти щодо реконструкції та модернізації системи теплозабезпечення і підігріву води, щодо реконструкції та будівництва електростанцій, які працюють на вугіллі, а також з використанням вітроустаткування.

Крім того, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, йдеться також про участь японських компаній у модернізації української газотранспортної системи, у створенні виробництв з переробки побутових відходів, у будівництві метрополітену в Дніпропетровську і Донецьку, у впровадженні когенераційних технологій в електроенергетиці, а також у виробництві та постачанні в Україну теплових казанів для генерації тепла і підігріву води.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО 24-27 березня здійснила свій перший офіційний візит до Японії.

Україна і Японія підписали 23 меморандуми і 3 протоколи про співпрацю та реалізацію спільних інвестиційних проектів.