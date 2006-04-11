Завтра у Карпатах мокрий сніг

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У західних областях сильні дощі, у Карпатах з мокрим снігом. Вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби 3-8° тепла, у Карпатах близько 0°. На решті території місцями короткочасний дощ, гроза, вдень на Вінниччині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині дощі, місцями сильні. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 14-19°, у північних областях 9-14°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 13-14 квітня - хмарно з проясненнями. Дощі (у західних та північних областях з мокрим снігом); 13 квітня на Правобережжі місцями сильні, в Карпатах та на Прикарпатті дуже сильні опади. В Україні, крім західних областей, місцями грози; у південній частині, центральних, східних областях місцями град. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях 13 квітня протягом доби 3-8° тепла, 14 квітня вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла (в Карпатах вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла); на решті території вночі 13 квітня 4-9° тепла, 14 квітня 1-6° тепла, вдень 9-14° (13 квітня на півдні та сході 15-20°, 14 квітня у північній частині 6-11°).

15 квітня у східній половині невеликі, 16 квітня в західних областях помірні дощі; на решті території без істотних опадів. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла; вдень 15 квітня 9-15°, 16 квітня 12-18°, на півдні місцями до 20°.

У Києві та області у середу очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями короткочасний дощ, окремі грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°; по області вночі 4-9°, вдень 9-14°.

13-14 квітня – хмарно з проясненнями. 13 квітня дощі, місцями грози; 14 квітня вночі дощ, місцями з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура 13 квітня вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; 14 квітня зниження температури вночі до 1-6° тепла, вдень до 6-11°.

15-16 квітня - без істотних опадів. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла; вдень 15 квітня 9-14°, 16 квітня 12-17°.