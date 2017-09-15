"Як незадоволений?": мер Львова розповів, що Порошенко розпитував його про Саакашвілі
Мер Львова відмовився розповідати деталі розмови з Порошенком щодо Саакашвілі.
На форумі YES у Києві президент Петро Порошенко запитував мера Львова Андрія Садового щодо ситуації з Міхеїлом Саакашвілі. Про це Садовий розповів "Українській правді".
За його словами, вони зустрілися з президентом у кулуарах форуму.
"Це була зустріч, яка звично відбувається в рамках форуму. Це не була годинна розмова, це була розмова в присутності інших людей", - зазначив Садовий.
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Мер Львова повідомив, що Порошенко запитував його про Міхеїла Саакашвілі, однак відмовився розповідати деталі розмови.
"Він мене питав на цю тему, я йому дав відповіді", - зазначив він.
На уточнення, чи висловлював Порошенко свого невдоволення стосовно зустрічі Саакашвілі й Садового у Львові, останній сказав:
"Як незадоволений? Мер найкрасивішого міста країни, президент країни – комусь подобається, комусь не подобається. Завжди треба мати бажання до діалогу і сідати за круглий стіл. Якщо цього не буде - буде трагедія в країні".
Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі після прибуття в Україну приїхав до Львова, де зупинився у готелі "Леополіс", що розташований у центрі міста на вулиці Театральній, й зустрівся з мером міста Андрієм Садовим.
10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску "Шегині". Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.