Саакашвілі зник із готелю у Львові: не повернувся на ночівлю

07:56, 13 вересня 2017
Політика
3295 0

Сьогодні колишній голова Одеської ОДА розпочинає свій тур країною.

Саакашвілі не повернувся до готелю Львова / фото УНІАН

Міхеїл Саакашвілі зник: серед ночі він виїхав у невідомому напрямку з готелю у Львові. Про це повідомляє ТСН. Ранок

Ще звечора у фойє готелю, де Саакашвілі винаймав номер, було дуже людно: тут перебували охороці екс-очільника Одеської ОДА та його соратники. Пізніше усі вони різко вийшли на вулицю, де сіли до мікроавтобуса батальйону "Донбас" та інші автівки і поїхали у невідомому напрямку.

Читайте такожСаакашвілі прокоментував порівняння його прориву з російським вторгненням на Донбас

Кілька охоронців Саакашвілі лишились усередині та запевнили журналістів, що їхній шеф нікуди не збирається їхати та ночуватиме у номері. Проте згодом ж з ліфта зненацька вийшов і сам Саакашвілі й вийшов з готелю. Охоронці відповіли, що політик поїхав у справах.

Попри те, що за певний час мікроавтобус повернувся під готель, делегацію на чолі з Саакашвілі журналісти не побачили. Працівники готелю також зауважують, що політик не повертався.

Нагадаємо, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України. 

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Повернення Саакашвілі в Україну
Теги: #Саакашвілі у Львові#прорив Саакашвілі#Саакашвілі у готелі Львова