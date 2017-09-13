Саакашвілі зник із готелю у Львові: не повернувся на ночівлю

Міхеїл Саакашвілі зник: серед ночі він виїхав у невідомому напрямку з готелю у Львові. Про це повідомляє ТСН. Ранок.

Ще звечора у фойє готелю, де Саакашвілі винаймав номер, було дуже людно: тут перебували охороці екс-очільника Одеської ОДА та його соратники. Пізніше усі вони різко вийшли на вулицю, де сіли до мікроавтобуса батальйону "Донбас" та інші автівки і поїхали у невідомому напрямку.

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Кілька охоронців Саакашвілі лишились усередині та запевнили журналістів, що їхній шеф нікуди не збирається їхати та ночуватиме у номері. Проте згодом ж з ліфта зненацька вийшов і сам Саакашвілі й вийшов з готелю. Охоронці відповіли, що політик поїхав у справах.

Попри те, що за певний час мікроавтобус повернувся під готель, делегацію на чолі з Саакашвілі журналісти не побачили. Працівники готелю також зауважують, що політик не повертався.

Нагадаємо, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.