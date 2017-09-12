Слідом за Тимошенко та Саакашвілі після "прориву" до бази "Миротворця" загриміли два нардепи (фото)

До бази центру "Миротворець", у розділ "Чистилище", внесені, крім Юлії Тимошенко, її соратник Сергій Власенко (фракція "ВО "Батьківщина"), а також нардеп Дмитро Добродомов (позафракційний). Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст "Миротворця" Мирослав Олешко.

"Той, хто погрожував і залякував дівчину-провідницю, через кілька годин сам став злочинцем", - йдеться в описі посту про Власенка.

"Доданий за незаконний перетин державного кордону України. Напад на прикордонників під час виконання ними своїх обов'язків у складі групи осіб. Участь у підготовці незаконного перетину державного кордону України особою без українського громадянства", - ці причини потрапляння до бази "Миротворця" вказано на сайті.

Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" вніс до бази даних лідера "Батьківщини", нардепа Юлію Тимошенко через незаконний перетин державного кордону України. 10 вересня туди ж потрапив Міхеїл Саакашвілі.

Читайте такожАваков відреагував на "прорив" Саакашвілі та запропонував йому два варіанти

Нагадаємо, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.