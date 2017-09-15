В СБУ пояснили візит в офіс "Української правди"

В СБУ пояснили візит своїх співробітників до офісу інтернет-видання «Українська правда». Відповідне роз’яснення опублікувала прес-секретар відомства Олена Гітлянська у Facebook.

Згідно із її повідомленням, Кримінальне провадження зареєстроване за фактом розголошення службовими особами одного з органів державної влади України відомостей, що містять державну таємницю. Матеріал із такою інформацією був опублікований 24.01.2017 на сторінках Інтернет-видання «Українська правда».

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«Підкреслимо, що суб’єктом вказаного злочину є службова особа – носій державної таємниці. Служба безпеки України не має на меті перешкоджати діяльності Інтернет-видання «Українська правда» та його журналістів», - написала Гітлянська.

Як повідомляв УНІАН раніше, Служба безпеки прийшла в офіс "Української правди" з листом, у якому вимагала тимчасово вилучити з загального доступу статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу, тому що бачить у ній розголошення державної таємниці. Про повідомлялося на сайті видання. Відповідний лист слідчий вручив головному редактору УП Севгиль Мусаєвій.

У листі зокрема йдеться, що слідчим відділом Головного управління СБУ в Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000256, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2017 року за ознаками скоєння злочину, передбаченого по 1 ч. ст. 328 КК України ("Розголошення державної таємниці").