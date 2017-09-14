СБУ прийшла з обшуками до офісу "Української правди" у справі про розголошення держтаємниці

Служба безпеки прийшла в офіс "Української правди" з листом, у якому вимагала тимчасово вилучити з загального доступу статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу, тому що бачить у ній розголошення державної таємниці. Про повідомляється на сайті видання.

Відповідний лист слідчий вручив головному редактору УП Севгиль Мусаєвій.

У листі зокрема йдеться, що слідчим відділом Головного управління СБУ в Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000256, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2017 року за ознаками скоєння злочину, передбаченого по 1 ч. ст. 328 КК України ("Розголошення державної таємниці").

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У документі йдеться про те, що досудове розслідування встановило, що розміщена 24 січня 2017 року стаття "Сучасне зброю для армії знову відклали "на завтра", містить окремі відомості щодо проекту Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року.

"У слідства є підстави вважати, що окремі відомості вищевказаної статті містять інформацію з обмеженим доступом, поширення якої може завдати шкоди національній безпеці України у сфері оборони", – вважають у СБУ.

Таким чином, Служба безпеки просить зняти з сайту вищезазначений матеріал.

"Враховуючи вищевикладене, прошу Вас видалити сторінку з загального доступу (обмежити доступ) до моменту встановлення істини у даній справі та забезпечити передачу слідчому відділу Головного Управління оригіналу файлу зазначеної статті і всіх наявних документів, які стосуються її підготовки та публікації", – йдеться в листі СБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ по справі про розголошення держтаємниціпроводила обшуки в редакції видання "Страна.uа".