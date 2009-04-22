Сьогодні ввечері Ющенко вийде у прямий ефір
08:03, 22 квітня 2009Політика
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Транслюватимуть національні та областні ТБ
Сьогодні о 19.00 у столичному Українському домі розпочнеться прес-конференція Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
Як повідомляє прес-служба глави держави, формат прес-конференції передбачає відповіді Президента на запитання акредитованих мас-медіа безпосередньо в Українському домі, а також відповіді на запитання представників регіональних ЗМІ під час прямих телемостів зі Львовом, Одесою та Запоріжжям.
У прямому ефірі прес-конференцію транслюватимуть Перший національний канал, «5-й канал», «24-й канал», Національна радіокомпанія та Всесвітня служба «УТР». Також захід транслюватиметься у прямому ефірі обласних державних телерадіокомпаній.
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