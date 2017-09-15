Порошенко планує 21 вересня зустрітися з Трампом - ЗМІ

Президент України Петро Порошенко під час свого візиту до Нью-Йорка для участі в сесії Генеральної Асамблеї ООН планує провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це РБК-Україна повідомили джерела в Адміністрації президента України.

За даними джерел, зустріч попередньо заплановано на 21 вересня.

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Як повідомляв УНІАН, попередня зустріч президентів відбулася в червні. Трамп підкреслив, що для нього велика честь приймати Порошенко.