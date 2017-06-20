Трамп заявив, що провів хорошу зустріч з Порошенком (відео)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що провів хорошу зустріч з президентом України Петром Порошенком. Про це він сказав під час зустрічі з президентом України у Білому домі у Вашингтоні, яка транслювалася на телеканалі NBC News.

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Президент США наголосив, що для нього велика честь приймати президента України Петра Порошенка. Він сказав, що Америка активно залучена до справ, які стосуються України.

"Це велика честь бути з президентом України Порошенком. Це той регіон, до якого ми усі активно залучені. І ви бачили це, і усі читають про це. У нас було дуже, дуже хороше обговорення. І обговорення продовжаться впродовж дня. І я думаю, що досягнуто значного прогресу. Це велика честь – приймати Вас, пане президенте. Дякую", - заявив Трамп.

WATCH: President Trump greets Ukranian President Petro Poroshenko in the Oval Office https://t.co/mklu3azabX — NBC News (@NBCNews) June 20, 2017

Раніше Порошенко назвав зустріч з Трампом повноцінною та дуже детальною.