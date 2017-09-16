"Прорив" Саакашвілі: суд у Львові відмовився обрати Сакварелідзе запобіжний захід

Галицький районний суд Львова відхилив клопотання прокуратури про застосування до члена партії «Рух нових сил» Давида Сакварелідзе запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання, підозрюваному у незаконно перетині кордону 10 вересня разом з екс-головою Одеської ОДА Михеїлом Саакашвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, призначене на 18.00 15 вересня судове засідання розпочалося із запізненням через затримку прокурорів і тривало до глибокої ночі.

Під час судового засідання, в якому кілька разів оголошувалися перерви, суд відмовився задовольнити клопотання прокурора про оголошення перерви до суботи, 16 вересня.

Сакварелідзе у виступі на початку судового засідання наголосив, що є законослухняним громадянином, який не вчиняв жодного адміністративного правопорушення і сам з‘явився на судове засідання, а тому не бачить підстав для обирання щодо нього запобіжного заходу.

«Вважаю абсолютно безпідставним і необгрунтованим обмежувати мене у пересуванні. Прошу суд не ухвалювати рішення щодо обрання мені запобіжного заходу», - заявив Сакварелідзе.

Суд, вислухавши доводи сторін, не задовольнив клопотання прокуратури і не обрав запобіжний захід Сакварелідзе.

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У прес-службі прокуратури Львівської області перед початком засідання суду УНІАН повідомили, що відомство здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками вчинення групового порушення громадського порядку, незаконного переправлення осіб через державний кордон України, опору та насильства щодо працівника правоохоронного органу, що відбулися 10 вересня у пункті пропуску «Шегині» на Львівщині.

На підставі зібраних досудовим слідством матеріалів трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.293, ч.2 ст.342, ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України, у тому числі Сакварелідзе.

Одному із учасників подій повідомлено про підозру за ст.293, ч.2 ст. 332, ч.2 ст.345 ККУ та наступного дня судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, іншому – за ст. 293, ч.2 ст. 332, ч.2 ст.342 ККУ та того ж дня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 32 тис. грн застави, яку внесено 14 вересня.

15 вересня слідчими Головного управління Нацполіції у Львівській області внесено клопотання про застосування до Сакварелідзе запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині».

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.