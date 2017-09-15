Прорив Саакашвілі: ГПУ запевнила нардепів, що немає необхідності брати на поруки Сакварелідзе

Прокуратура 18 вересня звертатиметься до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу для колишнього заступника генерального прокурора Давида Сакварелідзе у вигляді особистого зобов'язання.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"У зв’язку із заявами окремих народних депутатів України про намір звернутися до суду з проханням взяти на поруки Сакварелідзе Генеральна прокуратура наголошує на відсутності жодних підстав для подібних ініціатив", - йдеться у повідомленні.

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У ГПУ зазначили, що на судовому засіданні, яке відбудеться у понеділок, 18 вересня, о 09.30, прокуратура має намір просити Галицький районний суд Львова обрати для Сакварелідзе найбільш м'який запобіжний захід - особисте зобов'язання.

"Після судового засідання Сакварелідзе запрошений на допит для надання свідчень", - додали у прокуратурі.

Також зазначається, що відповідно до ст. 179 Кримінального процесуального кодексу України особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-президенту Грузії, екс-голові Одеської облдержадміністрації Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально "внесли" їх на територію України.

Адмінсправу про вчинення адміністративного правопорушення щодо незаконного перетину кордону 18 вересня розглядатиме Мостиський райсуд Львівської області.

Для проведення слідчих дій у зв’язку з подіями за участю Саакашвілі на пункті пропуску "Шегині" МВС викликає п’ятьох народних депутатів: Юлію Тимошенко, Сергія Власенка, Юрія Дерев'янка, Павла Костенка та Дмитра Добродомова.

14 вересня правоохоронці вручили повідомлення про підозру Сакварелідзе. Його, зокрема, підозрюють у порушенні ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).