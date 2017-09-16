Порошенко на полях сесії Генасамблеї ООН проведе близько 20 зустрічей - Клімкін
Водночас він зазначив, що інформація щодо цих зустрічей з'явиться найближчими днями.
Президент Петро Порошенко в рамках участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН планує провести близько 20 зустрічей з лідерами інших країн.
Читайте такожПорошенко і Трамп 21 вересня обговорять "спільну тактику" щодо Донбасу – КлімкінПро це міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив на брифінгу, що транслювався на телеканалі "112 Україна".
"Дуже багато зустрічей у президента, якщо я не помиляюсь - близько 20 в програмі", - заявив Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, 12 вересня у Нью-Йорку відкрилася 72-а сесія Генеральної асамблеї ООН. Тиждень високого рівня розпочинається 19 вересня.
Порошенко планує обговорити на Генасамблеї ООН ідею створення групи міжнародних друзів України з деокупації Криму. Також президент сподівається на підтримку в ООН української ініціативи щодо розміщення миротворців на Донбасі, щоб зупинити війну.
Як заявила речник Держдепартаменту Хізер Науерт, США підтримують ідею розміщення миротворців на Донбасі з широким мандатом і на кордоні з РФ.