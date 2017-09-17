Порошенко і Трамп можуть обговорити розгортання миротворчої місії на Донбасі - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер припускає, що президенти України та США Петро Порошенко і Дональд Трамп можуть обговорити ідею розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

Читайте такожВолкер розповів про бачення США миротворчої місії на Донбасі

«Звісно, це дуже чудово, що вони (президенти України та США) зустрінуться на наступному тижні, тому що в них є багато про що поговорити, включно з тим, що відбувається на Донбасі, реформи, корупцію та інше, і цю ідею з миротворчою місію ООН також», - сказав Волкер.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Порошенка і Трампа відбудеться у четвер, 21 вересня. Також Порошенко має намір представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.