Для Литвина плани Тігіпка - не велика новина

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не переймається з приводу того, що Сергій ТІГІПКО може очолити Трудову партію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи інформацію у ЗМІ про те, що С.ТІГІПКО може очолити Трудову партію та взяти участь у президентських виборах.

Як відомо, Трудова партія (коли її очолював Михайло Сирота – УНІАН) увійшла у Блок Литвина під час останніх виборів до ВР.

В.ЛИТВИН, коментуючи ситуацію щодо можливих процесів у Трудовій партії України, зауважив, що «нічого немає у світі сталого». «Я до цього всього ставлюся спокійно. Дай Боже, щоб це дало позитивний результат», - додав В.ЛИТВИН і наголосив, що «рефлексування з мого боку не буде».

«Я б навіть не сказав, що це велика новина», - додав він.

Голова ВР наголосив: «Ми співпрацювали, хочу наголосити, з покійним Михайлом Сиротою, і цим все сказано. Нам потрібна була формальність для того, щоб створити блок».

Як підкреслив В.ЛИТВИН, можливість балотування С.ТІГІПКА на пост Президента України - «це справа кожного із 46 мільйонів українських громадян, які досягли відповідного віку» і які мають відповідне бажання.

Як повідомляє газета "Коммерсант-Украина" з посиланням на власні джерела, політрада Трудової партії України (ТПУ) має намір рекомендувати з`їзду підтримати обрання С.ТІГІПКА на посаду глави ТПУ.

Джерела видання стверджують, що, очоливши Трудову партію, С.ТІГІПКО оголосить про участь у виборах Президента. На думку експертів, його участь у президентській кампанії зіграє на руку лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, котра таким чином зможе відібрати частину голосів у своїх основних конкурентів – голови Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА і лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Крім того, як зазначає "Коммерсант", 25 квітня буде прийняте рішення про скликання чергового або позачергового з`їзду партії. Нинішній лідер – Дмитро СИРОТА, котрий очолив партію через деякий час після того, як трагічно загинув його батько і лідер "трудовиків" М.Сирота, – стане першим заступником голови партії, заявляють у ТПУ.