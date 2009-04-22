У Пенсійному фонді розказали, яка в них діра

У першому кварталі 2009 року надходження до бюджету Пенсійного фонду становили 33,4 млрд. грн., загальний обсяг витрат на виплати пенсій - 40 млрд. грн. Таким чином, дефіцит Пенсійного фонду в першому кварталі становив 6,6 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова правління фонду Олексій ЗАРУДНИЙ.

Зокрема, в січні-лютому власні надходження ПФ становили 22,5 млрд. грн. (111% планових показників), що на 600 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За його словами, загальний обсяг витрат на виплати пенсій у січні-березні ц.р. становив 40 млрд. грн., що на 6,7 млрд. грн. більше, ніж у січні-березні 2008 року.

Станом на 1 квітня 2009 року середній розмір пенсії становив 912,81 грн., що на 135 грн. більше, ніж на 1 квітня минулого року.

О.ЗАРУДНИЙ зазначив, що за підсумками першого кварталу Пенсійний фонд забезпечив своєчасні виплати всіх пенсійних зобов`язань держави. Основними проблемами з наповнення бюджету фонду він назвав збільшення кількості випадків виплати зарплат «у конвертах».

Як повідомляв УНІАН, за підсумками поточного року дефіцит бюджету Пенсійного фонду України становитиме 13 млрд. 53 млн. 39,7 тис. грн.: доходна частина – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тис. грн., витратна, – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тис. грн.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів (№235 від 11 березня 2009 р.) «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2009 рік», покриття дефіциту в бюджеті фонду на виплату пенсій буде здійснено за рахунок коштів державного бюджету.