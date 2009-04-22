«Античерновецький» сайт заблокували
На www. kosmos-stop.org проводили референдум
Заблоковано сайт, на якому проводився громадський референдум за відставку мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.
Як повідомив УНІАН координатор руху «Справжні кияни» Гліб ЛЄШКОВ, сьогодні рано вранці був заблокований сайт www.KOSMOS-STOP.org, на якому велася реєстрація учасників громадського референдуму за відставку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.
«Проблеми в роботі ресурсу почалися ще вчора, а сьогодні вранці його робота була повністю заблокована. Найімовірніше, відбулася атака хакера на веб-сервер нашого інтернет-провайдера», - сказав Г.ЛЄШКОВ.
Він не виключив замовлений характер атаки. «Нам ніхто відкрито не загрожував, але наприкінці минулого тижня, коли кількість зареєстрованих учасників наблизилася до 5 тисяч, якісь люди вийшли на нас і запропонували «перекупити» сайт. Ми, природно, відмовили. Можливо, атака пов`язана з нашою відмовою», - сказав Г.ЛЄШКОВ.
За інформацією служби технічної підтримки сайту, атака ініціювалася бот-нетами зі Східної Європи, можливо, України.
За словами Г.ЛЄШКОВА, зараз робляться спроби відновити сайт. «Робота з відновлення безперебійного доступу до сайту вже ведеться. База даних і програмна частина повністю відновлені з резервної копії. Сподіваємося, що протягом дня сайт повністю запрацює в нормальному режимі», - заявив Г.ЛЄШКОВ.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня громадський рух «Справжні кияни» розпочав на своєму сайті реєстрацію супротивників діючого мера столиці.
«Справжні кияни» заперечують зв`язки з будь-якою з діючих політичних сил.