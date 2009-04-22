Єхануров просить захисту від «великої любові» Тимошенко

Міністерство оборони України готове надати громадськості для експертизи всі документи про передачу земельних ділянок зі сфери свого управління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів, коментуючи сьогоднішнє рішення уряду. (УНІАН: 22 квітня ц.р. Кабінет міністрів України припинив незаконну передачу Міністерством оборони 33 ділянок землі загальною площею 255 га, зокрема 96,3 га на побережжі Чорного моря. Контрольно-ревізійному управлінню доручено розпочати перевірку в Міністерстві оборони.)

«Із 255,7 гектарів 79,2 гектарів передано меморіалу «Поле Полтавської битви». А те, що стосується 176,5 га – зараз іде оформлення актів передачі», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Зокрема, міністр оборони уточнив, що в селищі міського типу Чорноморське земельні ділянки були виділені для будівництва берегоукріпних споруд. «Було прийняте рішення про виділення 96,3 га після того, як там на виїзді працювала група. Там обвалився берег, три чверті території вони вже зробили, а на одній третині, де знаходиться наша військова частина, вони не могли далі продовжити роботу», - повідомив глава МОУ.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, на засіданні уряду на адресу Міністерства оборони були висловлені претензії у зв`язку з тим, що Міноборони не може самостійно передавати земельні ділянки під будівництво житла для військових. «Правила Земельного кодексу такі, що для того, щоб самим одержати землю, ми повинні спочатку передати земельні ділянки місцевому органу влади, який потім наділяє нас землею під будівництво. Таке питання існує по 80,2 га землі», - пояснив міністр.

За його словами, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не сприйняла його аргументи. «Вона вважає, що це треба робити через постанову Кабінету міністрів. У мене є тільки один спосіб захисту – захист громадськості. Я прошу громадськість – створіть групи, ми дамо всім можливість подивитися кожне рішення, яке приймалося Міністерством оборони», - підкреслив Ю.ЄХАНУРОВ.

Міністр повідомив, що на сьогодні в сфері управління Міністерства оборони знаходиться понад 500 тис. га землі.

Ю.ЄХАНУРОВ не схильний вважати політичною критику, висловлену Ю.ТИМОШЕНКО на адресу його відомства. «Велика любов», - сказав він, іронізуючи з приводу можливих мотивів критики.

«Земельні питання в нас дуже заплутані. Ми не продали жодного сантиметра землі, адже ми не можемо цього зробити. Згідно з чинним законодавством, це зробити неможливо. Все (критика прем`єр-міністра – УНІАН) спрямована на те, щоб ми краще працювали», - припустив міністр оборони.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому засіданні уряду Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Міністерство оборони використовувало земельні ресурси з порушеннями. «Земля Міністерства оборони в чималих обсягах, зокрема і на берегових смугах, віддавалася без аукціонів. На сьогодні те, що ми бачимо, це понад 200 га землі в різних містах, у різних областях. Ми сьогодні на засіданні Кабінету міністрів розглянемо питання, чому ця земля віддавалася без аукціонів, чому це не поповнювало дохідну частину Міноборони, чому ці землі не здавалися в оренду або не продавалися на відкритих аукціонах», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.