Парубій про об’єднання БПП з НФ: ніякого рішення поки що немає
14:14, 18 вересня 2017Політика
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Голова парламенту додав, що в разі, якщо вдасться домовитися про об’єднання - відбудеться спеціальний брифінг.
Парубій про об’єднання БПП з НФ: розмови тривають / фото УНІАН
Голова Верховної ради Андрій Парубій підтвердив існування консультацій щодо об'єднання в спільну партію "Народного фронту" та "Блоку Петра Порошенка".
Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у понеділок, пише Українська правда.
"Такі розмови йдуть. Також відомо, що жодного рішення з цього приводу не ухвалено. Це все, що можу сказати", - заявив Парубій.
Голова парламенту додав, що в разі, якщо вдасться домовитися про об’єднання - відбудеться спеціальний брифінг.
"Якщо відбудеться об’єднання, тоді ми вийдемо на брифінг", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, вже кілька тижнів між командами Петра Порошенка і Арсенія Яценюка ведуться перемовини про об'єднання у єдину партію влади.
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