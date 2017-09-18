Українські консули потрапили до викраденого ФСБшниками 19-річного українця

Українські консули сьогодні відвідали незаконно затриманого російськими силовиками на території Білорусі 19-річного українця Павла Гриба.

Про це повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца у своєму Twitter.

При цьому вона зазначила, що дозволу на обстеження українськими лікарями не було надано російською стороною.

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«Вимагаємо забезпечити доступ лікарів», – написала речниця МЗС.

Наші консули відвідали сьог. П.Гриба. Але не надано дозвіл на обстеж. укр. лікарями. Вимагаємо забезпечити доступ лікарів #КонсулПоруч — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 18 вересня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня хлопець поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Дівчина ж повинна була приїхати на зустріч з Росії. Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, батько поїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст.205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі). 7 вересня стало відомо, що Павла утримують у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі. В МЗС України заявляли, що українські консули і адвокат не можуть отримати доступ до Гриба.

11 вересня адвокат Андрій Сабінін провів зустріч з юнаком. 13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня. 15 вересня в МЗС повідомили, що Гриба перевели зі слідчого ізолятора до медзакладу. 16 вересня з медичного закладу його знову перевели до слідчого ізолятора.