В МЗС України обурені недопуском українських лікарів до арештованого в РФ Павла Гриба

Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію невідкладно надати можливість українським лікарям провести обстеження незаконно затриманого 19-річного громадянина України Павла Гриба. Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з недопуском російською стороною, незважаючи на численні звернення, українських лікарів до незаконно утримуваного громадянина України Павла Гриба", - заявили українські дипломати.

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"11 вересня 2017 року Європейський суд з прав людини надав РФ термін до 25 вересня 2017 року повідомити Суд про актуальний стан здоров'я П. Гриба та про рекомендовані йому лікарські препарати", - нагадали в МЗС.

"Враховуючи критичний стан здоров’я Павла Гриба, Міністерство вимагає від російської сторони невідкладно надати можливість провести обстеження затриманого українськими лікарями, які готові терміново прибути до місця його тримання", - йдеться у заяві.

Також МЗС України закликає міжнародну спільноту засудити жорстоке поводження російської сторони з незаконно затриманим українцем Грибом та посилити політичний і дипломатичний тиск на Російську Федерацію задля його звільнення.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня хлопець поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Дівчина ж повинна була приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, батько поїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст.205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

7 вересня Гриб-старший повідомив, що сина утримують у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі. 8 вересня в МЗС України заявили, що українські консули і адвокат не можуть отримати доступ до Гриба. 11 вересня адвокат 19-річного українця Андрій Сабінін провів зустріч із підзахисним.

13 вересня суд заарештував незаконно затриманого 19-річного українця Павла Гриба до 17 жовтня.

15 вересня речник МЗС України Мар’яна Беца повідомила, що Гриба перевели із слідчого ізолятора до одного з медичних закладів у Російській Федерації, консул з'ясовує, куди саме.

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«В нас є інформація від наших консулів. Повідомляється про те, що Павла Гриба перевели в один зі спеціалізованих медичних закладів Російської Федерації. Ми наразі намагаємося уточнити, куди саме і з якої причини», - сказала Беца.

«З іншого боку, наш консул спромігся вчора передати продукти та речі. Ліки ми не змогли передати, тому що на них потрібен спеціальний дозвіл. Але 18 числа, 18 вересня, консул України завдяки титанічним зусиллям наших консулів нарешті отримав дозвіл відвідати Павла Гриба, що є дуже важливим для того, щоб дізнатися і про факти затримання, і обставини затримання, і що відбулося насправді, і в яких умовах він утримується, і який стан його здоров'я», - сказала Беца.