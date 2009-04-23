Експерт вважає очікування Ющенка надто оптимістичними

В Україні відбувається 11-й раунд переговорів між Україною та ЄС з приводу укладання угоди про асоціацію. Незалежні експерти вважають комплекс неузгоджених питань надто великим, аби завершити переговори до кінця року.

Переговори між Україною та ЄС щодо угоди про асоціацію розпочалися 5 березня 2007 року. Очікування президента Ющенка щодо їхнього завершення за 10-12 місяців директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін вважає надто оптимістичними. За його словами, протягом останніх семи років в Україні не проводилися реформ, на виконанні яких наполягала європейська сторона.

Найбільш чутливим для європейських партнерів експерт вважає недоліки українських регулятивно-правових засад. Як приклад Соскін навів різку критику європейськими органами української виборчої системи та небажання влади її змінювати. До інших гострих проблем, які стоять на заваді угоди про асоціацію з ЄС, експерт зараховує енергетичну вразливість України, недостатню боротьбу з корупцією та необлаштованість східних кордонів, що робить державу беззахисною перед навалою нелегальних мігрантів.

Німецька хвиля