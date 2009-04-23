Ющенко артилерійськими залпами вітав Генерал-губернатора Канади

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Генерал-губернатора Канади Мікаель ЖАН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава Української держави з дружиною Катериною ЮЩЕНКО зустрів М.ЖАН та її чоловіка Жана-Даніеля ЛАФОНДА на площі перед Секретаріатом Президента.

Військовий оркестр виконав Гімни обох країн, пролунав традиційний для візитів зі статусом державних Салют націй - 21 артилерійський залп, який за старовинною традицією символізує дружність намірів сторін. Лідери країн обійшли стрій воїнів Почесної варти.

Церемонія завершилася взаємним представленням офіційних делегацій України та Канади.

Після церемонії в Будинку Городецького розпочалася зустріч подружжів глав держав, після якої відбудуться переговори української та канадської делегацій під головуванням Президента України та Генерал-губернатора Канади.

За їхніми підсумками В.ЮЩЕНКО та М.ЖАН зроблять заяви та поспілкуються з представниками ЗМІ.

Після цього відбудеться церемонія покладання квітів до Меморіалу пам`яті жертв Голодомору.

Як повідомляв УНІАН, 22-27 квітня Генерал-губернатор Канади перебуває в Україні з державним візитом на запрошення В.ЮЩЕНКА, яке було передане під час його державного візиту до Канади 26-29 травня 2008 року.