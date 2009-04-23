БЮТ може вести переговори з Регіонами, тільки вийшовши з коаліції

Фракція БЮТ може вести переговори з Партією регіонів про розширення складу коаліції лише за дорученням Ради коаліції.

Про це заявив лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ, коментуючи інформацію низки ЗМІ про те, що нібито 14 травня може бути оголошено створення нової коаліції між фракціями БЮТ і Партії регіонів, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата.

«З погляду юридичного, і з погляду етики сьогодні, якщо й може йти мова про переговори, то винятково про переговори коаліції та Партії регіонів. Все інше не називається переговорами», - сказав І.ШАРОВ. Водночас він зазначив, що Рада коаліції не давала БЮТ мандат на переговори про розширення коаліції, тим більше, що «ця тема поки що взагалі не обговорювалася».

«Фракція БЮТ сама може вести переговори з фракцією Партії регіонів у тому разі, якщо вона вийде з коаліції», – сказав він. І.ШАРОВ закликав своїх колег по коаліції не піддаватися спокусі та не влаштовувати інформаційні провокації. Водночас він висловив упевненість у тому, що коаліція повинна вітати об`єднання зусиль усіх парламентських сил з метою подолання фінансової кризи.

Утім, УНІАН не вдалося отримати коментар з цього приводу у членів фракції БЮТ.

Раніше в газеті «Сегодня» з посиланням на джерело в БЮТ з`явилася інформація, що Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням Президента щодо обов`язковості внесення новою коаліцією кандидатури прем`єра. Зокрема, коаліція не зобов`язана заново вносити кандидатуру прем`єра. Це означає, що нинішня коаліція легітимна і підстав для розпуску парламенту немає. У прес-службі КС цю інформацію не підтвердили, сказавши, що розгляд питання триває. Тим часом, на думку джерела, таке рішення набагато збільшує шанси на створення коаліції Партії регіонів і Блоку Тимошенко. "Ставка супротивників коаліції була на дострокові вибори, і тепер у них вибили з рук головний козир. Тому ЯНУКОВИЧ дав команду вести переговори з нами. Вони вже активізувалися і тепер активізуються ще сильніше", - зазначило джерело видання.

Цю інформацію підтвердив і один з керівників ПР, сказавши, що коаліція ПР і БЮТ, найімовірніше, стане реальністю після травневих свят. Не виключено, що про неї оголосять у перший день найближчого парламентського тижня, тобто 14 травня. А основою для угоди стане новий варіант Конституції, згідно з яким загальні президентські вибори скасовуються і Президент обирається в парламенті.