”Наш час” представить Тараса Завітайла і його книгу ”Зброя вогню”

15 квітня о 12-00 відбудеться презентація нового українського фентезі - книги Тараса Завітайла “Зброя вогню” (Експоцентр “Спортивний” Національного університету фізичного виховання і спорту України, аудиторія 209).

Презентація проводиться в рамках Восьмого київського міжнародного ярмарку і 28-го Європейського конвенту наукової фантастики “Єврокон-2006”. Організатор презентації - інформаційно-аналітична агенція “Наш час”, в активі якої різноманітні видання наукової, науково-популярної і художньої літератури.

“Зброя вогню” - перша із серії книг, що ґрунтується на історичних реаліях і міфології України. Вона поєднала твір молодого і самобутнього автора з ілюстраціями і посторінковим оформленням hand made сучасних українських художників.

На презентації ви побачите запальне феєричне шоу, створене клубом історичної реконструкції.

Представникам ЗМІ на презентації — книга в подарунок.

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