Генпрокуратура розслідує прослуховування працівниками НАБУ посадовців Кабміну, СБУ, розвідки, поліції та суддів
Службовими особами НАБУ в 2016 році незаконно проводилось відстеження пересування осіб по території країни та трафіку дзвінків між абонентами 114 телефонів.
Генеральна прокуратура України розслідує прослуховування працівниками Національного антикорупціцйого бюро України посадовців Кабінету міністрів, СБУ, розвідки, поліції, суддів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.
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«Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 365, 366 КК України. Встановлено, що службовими особами НАБУ в 2016 році незаконно, без відповідних дозволів слідчого судді, здійснювалось проведення оперативно-технічних заходів, зокрема проводилось відстеження пересування осіб по території країни та трафіку дзвінків між абонентами 114 телефонів», - написала Сарган.
За її словами, у такий незаконний спосіб здійснювались оперативно-технічні заходи щодо службових осіб Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки, органів Національної поліції, СБУ, Управління державної охорони, ДУС, заступників міністрів, органів ДФС, суддів вищих судів, голів райсудів у Києві, керівників вишів, інших службових осіб.
Допитано як свідків ряд службових осіб зазначених органів. Досудове слідство триває.