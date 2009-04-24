Симоненко кличе Мороза і Вітренко до гурту

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО категорично наполягає на об`єднанні лівих сил в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Донецьку в четвер.

«Я ще раз хочу підкреслити – я категорично наполягаю на об`єднанні лівих сил», - сказав П.СИМОНЕНКО. Проте, він додав: «Але я категорично і принципово веду боротьбу за те, щоб ця єдність була не під час формування списку (виборчого списку до парламенту – УНІАН), а щодня».

Серед своїх соратників лідер КПУ назвав Соціалістичну партію України і Прогресивну соціалістичну партію України. «Соратники – це соціалісти і прогресивні соціалісти. Інші – про кого вести тут мову? Так, в окремих регіонах у нас є контакти з Руським блоком, з Російською громадою у Львівській області, це різнопланово», - додав П.СИМОНЕНКО.

Кажучи в цілому про рух лівих сил в Україні, він запевнив, що він є в країні, так само як і те, що блок лівих сил також існує вже давно.

«У зовнішній діяльності, поза парламентською, цей блок давно створений. Він буває ефективно працює в умовах тієї чи іншої політичної кампанії, або менш ефективно, але він створений – лівий блок і лівий фронт», - констатував лідер комуністів. Він розповів, що давно КПУ підписала декларацію про спільні дії в лівому фланзі, куди увійшли 256 організацій з урахуванням регіональних. «Цей блок реально існує. Інша річ, що до нього повертаються, коли йде формування списку, - пояснив П.СИМОНЕНКО, - Постійно починають критикувати Компартію, адже в самих силоньки не вистачає і думають, що можна за рахунок Компартії вирішувати всі питання».