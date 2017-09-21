Наливайченко поки відмовляється підтвердити свої свідчення на поліграфі - СБУ

Колишній голова СБУ Валентин Наливайченко поки відмовляється підтвердити свої свідчення на поліграфі у справі незаконного перетину державного кордону колишніми високопосадовцями та керівниками правоохоронних органів у 2014-2015 роках.

Читайте такожЕкс-голова СБУ закликав вирішити питання із соцзахистом добровольців та допустити їх до влади Про це йдеться у відеокоментарі начальника Головного слідчого управління СБУ Григорія Остафійчука, розміщеного на сайті СБУ.

Він назвав позитивом надання Наливайченком показань у кримінальному провадженні про незаконний перетин держкордону чиновниками у 2014-2015 роках.

"Я думаю, що Валентин Олександрович щиро і правдиво буде допомагати слідству і суду встановити істину по кримінальному провадженню, яке розслідується щодо перельотів у 2014-2015 роках "шановного" пана Медведчука до Російської Федерації, і думаю, допоможе встановити слідству істину", - заявив Остафійчук.

"Валентин Олександрович будучи довгий час керівником Служби безпеки розуміє, що показання свідка є значущими у будь-якому кримінальному провадженні, а якщо вони ще й підкріплені, так сказати, судово-психологічною експертизою, яка проводиться із застосуванням поліграфу, то це підсилює ці показання", - додав начальник ГСУ СБУ.

"Тому, ми запропонували Валентину Олександровичу бути допитаним з поліграфом, на що він поки відмовився, але маємо надію, що він дослухається до нас, і допоможе встановити істину у даному кримінальному провадженні", - заявив Остафійчук.