Екс-голова СБУ прокоментував підриви розвідників в Україні: у силовиків величезний витік інформації

Екс-голова СБУ Валентин Наливайченко закликає правоохоронців ретельно розслідувати теракти, внаслідок яких гинуть співробітники СБУ та Міноборони, оскільки вони мають схожий почерк. Як заявив Наливайченко на прес-конференції в УНІАН, у силових відомств є величезний витік інформації і схоже на те, що вбивства здійснюють за наведенням.

«Стосовно вибухів і терактів, внаслідок яких гинуть найкращі контррозвідники і тепер вже військові розвідники Міноборони. Перше і найголовніше – має бути розслідуване хоче б одне таке вбивство до кінця», - заявив він.

«Що я маю на увазі? Хто ці вибухотехніки, які виготовляють вибухові пристрої, звідки вибухівка, хто замовник та організатор хоча б одного такого вбивства? Тому що почерк схожий, і використання вибухівки майже те саме, тому що є величезний витік інформації і цільове наведення здійснюється проти найкращих контррозвідників, молодих офіцерів нашої держави», - додав Наливайченко.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня на Донеччині внаслідок підриву автомобіля загинув один співробітник контррозвідки Служби безпеки України полковник Юрій Возний, четверо дістали поранення.

У той самий день внаслідок вибуху автомобіля в Києві загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал.

31 березня у житловому кварталі Маріуполя було підірвано автомобіль, в результаті чого загинув співробітник Служби безпеки Україниполковник Олександр Хараберюш.