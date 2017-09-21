ГПУ викликала на допит двох заступників міністра оборони Росії та чиновника із ВМФ (повістки)

Генпрокуратура викликала на допит двох заступників міністра оборони РФ Сергія Шойгу за підозрою у посяганні на суверенітет України. Відповідні повістки опубліковані на сайті ГПУ.

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Повістки надіслали заступникам голови Міноборони РФ Дмитру Булгакову і Миколі Панкову, а також екс-командувачу Чорноморського флоту РФ, а зараз заступнику головнокомандувача ВМФ РФ Олександру Федотенкову.

Посадовців викликали на допит 26 вересня, щодо них відкриті кримінальні провадження за низкою статей, включаючи ч. 3 ст. 110 КК україни "Посягання на територіальну цілісність України", ч. 1 ст. 111 КК "Діяння, умисно вчинене на шкоду суверенітетові України", ч. 2 ст. 437 КК "Планування, підготовка або розв'язування агресивної війни", ч. 2 ст. 28 КК "Вчинення злочинів групою осіб за попередньою змовою", ч. 4-5 ст. 27 КК "Співучасть у злочині".

Як повідомляв УНІАН раніше, слідчий комітет Росії заочно заарештував трьох громадян Росії, пов'язаних з «Правим сектором», повідомляє прес-служба відомства. Заарештовані керівник прес-служби організації Артем Скоропадський, керівник одного з бойових підрозділів Ігор Чудінов і активіст Георгій Стоцький.