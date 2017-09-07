Росія заявила про заочний арешт трьох своїх громадян з "Правого сектору", серед яких глава прес-служби організації

Слідчий комітет Росії заочно заарештував трьох громадян Росії, пов'язаних з «Правим сектором», повідомляє прес-служба відомства.

Заарештовані керівник прес-служби організації Артем Скоропадський, керівник одного з бойових підрозділів Ігор Чудінов і активіст Георгій Стоцький.

«У діях Чудінова та Скоропадського слідство вбачає ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 282.2 КК (організація діяльності екстремістської організації), Стоцького — ч. 2 ст. 282.2 КК (участь у діяльності екстремістської організації). Всі вони оголошені в міжнародний розшук», - йдеться в повідомленні СК.

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Як повідомляв УНІАН, у липні Басманний суд столиці Росії Москви прийняв рішення про заочний арешт слідчого Головної військової прокуратури України Вадима Приймачка і прокурора відділу Головної військової прокуратури Руслана Кравченка.

В серпні 2016 року генпрокурор України Юрій Луценко заявив про оголошення підозри у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України 18 високопоставленим чиновникам Росії, зокрема міністру оборони Сергію Шойгу, заступнику міністра оборони Дмитру Булгакову, начальнику Генерального штабу збройних сил Росії Валерію Герасимову.

Після цього Слідчий комітет Росії заявляє про порушення кримінальної справи проти міністра оборони України Степана Полторака та інших представників українського військового керівництва за звинуваченням у «застосування заборонених засобів і методів ведення війни».