На Львівщині суд продовжив розгляд справи Саакашвілі (наживо)

12:03, 22 вересня 2017
Політика
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Політика звинувачують в незаконному перетині кордону.

Міхеїл Саакашвілі під АПУ в Києві / фото УНІАН

На Львівщині проходить судове засідання у справі Міхеїла Саакашвілі. Сам політик на засідання не з'явився, так як, за його словами, на сьогодні у нього заплановані мітинги.

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Попереднє засідання перенесли на прохання адвокатів підсудного. Вони вимагали додаткові документи від прикордонників.

Нагадаємо, що політика звинувачують в незаконному перетині кордону.

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Теги: #справа Саакашвілі#суд по саакашвілі