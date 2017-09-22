На Львівщині суд продовжив розгляд справи Саакашвілі (наживо)

На Львівщині проходить судове засідання у справі Міхеїла Саакашвілі. Сам політик на засідання не з'явився, так як, за його словами, на сьогодні у нього заплановані мітинги.

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Попереднє засідання перенесли на прохання адвокатів підсудного. Вони вимагали додаткові документи від прикордонників.

Нагадаємо, що політика звинувачують в незаконному перетині кордону.