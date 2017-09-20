Луценко пояснив, що загрожує Саакашвілі за "прорив"

Лідеру партії "Рух нових сил" Міхеїлу Саакашвілі загрожує лише штраф за прорив кордону. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає Еспресо.TV.

"Саакашвілі вручено протокол про адміністративне правопорушення, за це потрібно сплатити штраф й отримати посвідку на перебування в країні. Наголошу, що він підпадає лише під адміністративну відповідальність", - сказав він.

Крім того, він наголосив, що його нинішній статус не передбачає його екстрадиції до Грузії.

Читайте такожСаакашвілі "осяде" на Черкащині - звідти виїжджатиме у "турне" Україною

"З іншого боку, ті хто сприяв, організовував чи навіть радив перетинати пану Саакашвілі український кордон в такий спосіб підпадають під ознаки кримінального правопорушення", - сказав Луценко.

За його словами, саме стосовно цих осіб прокурори ведуть слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.