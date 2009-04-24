Мін’юст: оскаржити повернення Піскуна може тільки Ющенко

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо поновлення Святослава ПІСКУНА на посаді генерального прокурора в апеляційному порядку може оскаржити лише Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК.

«Оскільки стороною по цій справі був Президент, то рішення з цього приводу стосовно оскарження рішення окружного адміністративного суду має ухвалити Президент», - сказав М.ОНІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня, Окружний апеляційний адміністративний суд міста Києва визнав незаконним Указ Президента України від 24 травня 2007 р. № 469/2007 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 357”. Указом від 26 квітня 2007 року С.ПІСКУН був поновлений на посаді генерального прокурора України.

26 квітня 2007 року Президент поновив С.ПІСКУНА на посаді генерального прокурора на виконання рішення Шевченківського райсуду Києва.

Водночас, 24 травня 2007 року В.ЮЩЕНКО підписав Указ № 469/2007 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 357”. Як йшлося в документі, “з метою забезпечення виконання норм Конституції України щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності та відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності» визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 26 квітня 2007 року № 357 «Питання С.ПІСКУНА».

С.ПІСКУН оскаржив цей указ.