"Радикал" Мосійчук прийшов на ефір напідпитку й зі скандалом залишив студію (відео)

В ефірі проекту «Zіткнення» народний депутат Ігор Мосійчук залишив студію посеред прямого ефіру, звинувативши Інну Богословську в спекулюванні історією його ув’язнення в СІЗО.

Натомість Богословська відмітила, «що не варто допускати у студію людей, від яких пахне алкоголем», передає ZIK.

Ймовірно, що нардепа Мосійчука розлютило запитання Богословської про фінансування Радикальної партії олігархом Рінатом Ахметовим.

Натомість, як апелював пані Богословській нардеп-радикал Мосійчук, що він не мовчав, навіть, перебуваючи у Лук’янівському СІЗО.

«Хто мовчав, хто мовчав? Я у Лук’янівському СІЗО сидів, я не мовчав навіть у Лук’янівському СІЗО!»,– наголосив нардеп та заявив, що йде з ефіру, бо, на його думку він спланований.

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У відповідь на це пані Богословська зауважила, що не варто допускати у студію людей, від яких пахне алкоголем.

Реагуючи на звинувачення Ігоря Мосійчука щодо спланованого ефіру ведуча програми Роксана Руно зазначила, що журналісти програми справді готуються до ефіру, однак вони окреслюють виключно теми, але аж ніяк не питання.

Натомість нардеп Мосійчук, повернувшись у студію, таки зізнався, що перед приходом на «Zіткнення» він вживав алкоголь.

«Щодо того, що сказала Інна Германівна, це дійсно відповідає дійсності. Я щойно приїхав з прийому вірменського посла, як керівник групи дружби Вірменія – Україна, я пригублював шампанське, всього найкращого»,– додав Мосійчук та в черговий раз покинув студію «Zіткнення».