"А пішов ти звідси!": ведучий пропагандистського НТВ вигнав зі студії українського політолога (відео)

12:16, 22 вересня 2017
Політика
111 0

Клімчук встав і вийшов зі студії, показавши непристойний жест - середній палець.

На російському пропагандистському телеканалі НТВ ведучий програми "Місце зустрічі" Андрій Норкін під час прямого ефіру вигнав зі студії українського політолога Кирила Клімчука.

Читайте такожНа російському ток-шоу вигнали українського політолога, який висловився про загибель екс-регіоналки Бережної (відео)

"Ми хочемо захистити себе від таких країн-гопників, як Російська Федерація. І це ми вже показали на Донбасі", - заявив Климчук, як видно на опублікованому в YouTube відео.

Норкін одразу ж відреагував на слова українського політолога, пригрозивши: "А по шиї не хочеш отримати? Може хочеш вибачитися? А пішов ти ***** звідси".

Після цього Климчук встав і вийшов зі студії, показавши непристойний жест - середній палець.

Як повідомляв УНІАН, відомий український ведучий Микола Вересень під час суперечки в прямому ефірі хлюпнув водою в обличчя політологу Олександру Семченку і запропонував йому покинути студію.

Облитий водою Семченко вилаявся і хлюпнув водою в Вересня, але той ухилився. Політолог заявив, що не піде зі студії, після чого і зовсім почав звертатися до телеведучого на "ти" на підвищених тонах.

Вересень вибачився за свою поведінку, але тільки перед глядачами, оскільки не вважає себе винним перед Семченком.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #український політолог на НТВ#Норкін і Клімчук#Клімчука вигнали у прямому ефірі