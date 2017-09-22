"А пішов ти звідси!": ведучий пропагандистського НТВ вигнав зі студії українського політолога (відео)

На російському пропагандистському телеканалі НТВ ведучий програми "Місце зустрічі" Андрій Норкін під час прямого ефіру вигнав зі студії українського політолога Кирила Клімчука.

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"Ми хочемо захистити себе від таких країн-гопників, як Російська Федерація. І це ми вже показали на Донбасі", - заявив Климчук, як видно на опублікованому в YouTube відео.

Норкін одразу ж відреагував на слова українського політолога, пригрозивши: "А по шиї не хочеш отримати? Може хочеш вибачитися? А пішов ти ***** звідси".

Після цього Климчук встав і вийшов зі студії, показавши непристойний жест - середній палець.

Як повідомляв УНІАН, відомий український ведучий Микола Вересень під час суперечки в прямому ефірі хлюпнув водою в обличчя політологу Олександру Семченку і запропонував йому покинути студію.

Облитий водою Семченко вилаявся і хлюпнув водою в Вересня, але той ухилився. Політолог заявив, що не піде зі студії, після чого і зовсім почав звертатися до телеведучого на "ти" на підвищених тонах.

Вересень вибачився за свою поведінку, але тільки перед глядачами, оскільки не вважає себе винним перед Семченком.