Двох нардепів виключили з Аграрної партії через відмову вийти із фракції БПП

Народних депутатів Олександра Бакуменка та Леоніда Козаченка виключили з Аграрної партії через відмову вийти із парламентської фракції партії «Блок Петра Порошенка» (БПП). Про це повідомляється на сторінці Аграрної партії України у Facebook.

Читайте такожАграрна партія здатна подолати прохідний бар’єр на парламентських виборах – соціологиЗа це рішення сьогодні проголосувала політрада партії. «Відповідно до рішення політради від 21 квітня 2017 року про неприпустимість перебування своїх членів у провладних фракціях, народні депутати до 30 квітня повинні були вийти з коаліції. Ні Олександр Бакуменко, ні Леонід Козаченко з фракції БПП не вийшли», - йдеться у повідомленні.

На сьогоднішнє засідання політради прийшов Козаченко. «Однак його аргументи про відмову вийти з коаліції через те, що тоді доведеться складати депутатський мандат, виявились недостатньо переконливими для більшості членів політради», - заявили у політичній силі.

Зазначається, що під час дискусії, яка виникла на засіданні політради, партійці закидали Бакуменку і Козаченку, що вони «не боролись проти впровадження дикого ринку землі, не відстоювали спецрежиму ПДВ і не підтримують позиції партії з ключових для Аграрної партії питань».

Козаченко обирався до парламенту за списком партії «БПП» за номером 41, а Бакуменко - 57.

Аграрну партію України очолює Віталій Скоцик, а до керівництва входить, зокрема, Роман Безсмертний.