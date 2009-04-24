У РНБО знають майже все про підгрунтя корупції
Але рішення відклали у довгу шухляду
Рада національної безпеки та оборони занепокоєна зростанням рівня злочинності в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник секретаря РНБО Степан ГАВРИШ.
Він зазначив, що РНБО констатувала суттєве зростання рівня злочинності в Україні. Серед причин цього явища перший заступник секретаря РНБО назвав економічну кризу, а також відсутність цілісної програми боротьбі зі злочинністю. За його словами, необхідних дієвих заходів з боку держави досі не знайдено.
С.ГАВРИШ констатував, що на сьогодні спостерігається зрощення професійної злочинності з державними інститутами. За його словами, це є підгрунтям корупції в Україні.
Він зазначив, що апарат РНБО готував питання про стан боротьби зі злочинністю для розгляду на засіданні РНБО протягом 1,5 місяця і констатує необхідність подальшої роботи і проведення глибокого аналізу з цього питання.
Також С.ГАВРИШ нагадав, що в ці дні в Україні працює моніторингова місія Ради Європи з питань корупції.
Враховуючи ці обставини, за словами першого заступника секретаря РНБО, було вирішено відкласти ухвалення остаточного рішення, доопрацювати його і винести на одне із наступних засідань РНБО.