Литвин відкидає звинувачення Ющенка

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин відкидає звинувачення Президента у наявності політичної корупції в парламенті.

Як повідомили УНІАН у прес-слуджбі ВР, про це спікер заявив в ході прес-конференції у Кіровограді, де перебуває з робочою поїздкою.

«Президенту України не потрібно намагатися сьогодні діяти за принципом перехоплення ініціативи у пошуку ворога. Не треба шукати корупцію у парламенті, а треба шукати її в інших місцях. Українським президентам потрібно позбавитися поганої звички - шукати ворога в інших інститутах влади», - заявив В.ЛИТВИН.

Голова Верховної Ради, коментуючи заяви Президента щодо фактичної відсутності коаліції у парламенті, наголосив, що оцінку в цьому питанні «може, повинен і зобов`язаний дати Конституційний Суд». «Випереджати рішення Конституційного Суду та намагатися нав`язати свою точку зору - я не думаю, що це означає наявність сильної аргументованої позиції», - підкреслив він.

На запитання щодо можливого переформатування коаліції В.ЛИТВИН ще раз наголосив, що «його не цікавить, хто з ким веде переговори». Разом з тим голова ВР зауважив, що «будь-які змовини несуть в собі потенційну загрозу силового перехоплення влади не через підтримку людей, а через різного роду маніпуляції». «Політична суєта і метушня, яка зараз відбувається в країні - це намагання переключити увагу українського суспільства і мас-медіа на другорядні питання, щоб не відповідати на головне - що відбувається в країні, та хто несе за це відповідальність», - пояснив він.

Голова Верховної Ради пропонує внести «крапкові зміни до Конституції, які стосуються розподілу повноважень Президента та прем’єра». Нині діючу Конституцію, «яку постійно намагаються переписати, навіть, якщо її напише Рада Європи або Венеціанська комісія», на його переконання, необхідно удосконалити. «Це необхідно робити, аби уникнути різночитань, але лише тоді, коли країна має більш-менш прогнозований розвиток, коли є стабільність та взаєморозуміння», - зазначив В.ЛИТВИН.