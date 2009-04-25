У Ющенка є ще чотири місяці, щоби розпустити ВР?

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО матиме право розпустити Верховну Раду до 23 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора в ефірі ток-шоу «Свобода на «Інтері».

М.ОНІЩУК зауважив, що можливу дату розпуску парламенту в жодному разі не можна прив’язувати до 25 жовтня. За його словами, Конституція України визначає шестимісячний термін, коли парламент не можна розпускати, не з дати призначення виборів Президента, а з датою набуття главою держави повноважень.

«Тому ця дата – дата розпуску парламенту з точки зору права – це 23 серпня», - наголосив М.ОНІЩУК.

При цьому він наголосив, що це може відбутися за умови виникнення законних підстав. М.ОНІЩУК зазначив, що «ми живемо в конституційній державі, і ніхто не може діяти, як йому хочеться, керуючись своїми бажаннями».

Говорячи про можливість створення коаліції між фракціями Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко, М.ОНІЩУК зауважив, що формально коаліція може бути створена будь-якими політичними силами, якщо вони «утворять більшість і візьмуть на себе відповідальність за формування уряду перед своїми виборцями». «А це вже питання доцільності – чи захоче Партія регіонів підтвердити цей новий політичний вибір», - додав міністр юстиції. За його словами, тому дискусія про можливість створення коаліції цих двох політичних сил «лежить виключно в площині доцільності».