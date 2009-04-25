Азаров не вірить, що Тимошенко за так проштовхує "бізнес на кризі"

Член фракції Партії регіонів, міністр фінансів опозиційного уряду Микола АЗАРОВ вважає дії уряду з рекапіталізації «проблемних банків» необгрунтованим перекладанням фінансової відповідальності з власників банків на всіх платників податків.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві М.АЗАРОВА.

«Прийнятий урядом ТИМОШЕНКО сценарій рекапіталізації «проблемних банків», коли держава за абсолютно непрозорими підзаконними схемами в обмін на гроші одержує акції банків, – це необгрунтоване перекладення фінансової відповідальності з власників банків на всіх платників» податків, - переконаний депутат.

На його думку, «проблеми банків, які кинулися просити допомоги у держави, у тому, що їх власники вели ризиковану політику, нехтували інтересами вкладників, і за це в попередні роки одержували надприбуток».

«Зараз автори кризи нашої банківської системи прагнуть капітали залишити собі, а проблеми віддати державі. Гарний бізнес на кризі, чи не так? Чи можна повірити, що уряд безкорисливо бере участь у такому бізнесі?» - відзначає М.АЗАРОВ.

Депутат упевнений, що 44 млрд. грн. бюджетних коштів, призначених на рекапіталізацію, можна використати справді ефективно, відновивши довіру до банківської системи.

«По-перше, рекапіталізація повинна надаватися тільки тим банкам, де власники готові в рівній мірі з державою нести матеріальну відповідальність перед вкладниками. По-друге, цих грошей досить, аби через Фонд гарантування вкладів забезпечити виконання зобов`язань перед людьми і відмінити, нарешті, мораторій на зняття депозитів – без чого взагалі про жодну нормалізацію ситуації в банківському секторі не може бути мови», - заявив М.АЗАРОВ, при цьому наголосивши, що «урядова рекапіталізація безцільна».

«Адже місія банків – кредитувати реальний сектор економіки, інфраструктурні, інвестиційні проекти, які примножуватимуть гроші. Проте уряд зовсім не висуває такої вимоги в ході рекапіталізації, і не здатний запропонувати свою антикризову програму відновлення економічного зростання. Отже триває банальна роздача бюджетних (народних) грошей капіталістам», що ні за що не відповідають, - резюмував М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України і Кабінет Міністрів України на нараді 15 квітня визначили перші сім банків для рекапіталізації. За даними Міністерства фінансів України, рекапіталіції підлягають банки «Надра», «Родовід Банк», «Фінанси і кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Імексбанк». Водночас, у Міністерстві фінансів України не підтвердили, але й не спростували інформацію про те, що сьомим до списку на рекапіталізацію включено банк "Київ".