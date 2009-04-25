Тимошенко почула про проблеми з Євробаченням та вжила заходів

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко доручила Держкомтелерадіо забезпечити проведення трансляції фіналу пісенного конкурсу „Євробачення-2009” в Україні та у разі необхідності подати в установленому прядку відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів. Про це йдеться у повідомленні управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

Водночас у повідомленні наголошується, що доручення Глави Уряду сформоване на підставі повідомлень засобів масової інформації про фінансові проблеми, що виникли у Національній телекомпанії України із забезпеченням трансляції фіналу „Євробачення-2009”.