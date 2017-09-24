Порошенко пов'язав перемогу блоку Меркель на виборах з відновленням цілісності України
За даними екзит-полів, на виборах у Бундестаг впевнено перемагає блок партій ХДС/ХСС, за який проголосувало більше 30% виборців.
Президент України Петро Порошенко вважає, що перемога на виборах до Бундестагу блоку партій ХДС/ХСС, який очолює канцлер Німеччини Ангела Меркель, наближає відновлення територіальної цілісності України.
Про це він написав у Twitter, коментуючи результати парламентських виборів у ФРН.
«Щирі вітання Ангелі Меркель - переможцю парламентських виборів та лідеру миру і стабільності в Європі.
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Перемога, що наближає відновлення територіальної цілісності України та її майбутнє в об’єднаній Європі!», - зазначив президент.
Як повідомляв УНІАН, за даними екзит-полів, на виборах до Бундестагу впевнено перемагає блок партій ХДС/ХСС, за який проголосували понад 30% виборців, на другому місці - соціал-демократи – 20%. Загалом до парламенту Німеччини пройшли 6 партій.
Меркель вже заявила, що блок партій ХДС/ХСС досягнув стратегічних цілей на виборах, залишиться найбільшою силою у Бундестазі й отримає мандат від виборців на формування уряду.