Тимошенко й сама не знає, як та з ким модернізуватиме ГТС?

Тимошенко дала Мінпаливенерго, МЗС, Мінекономіки, Мінфіну та НАК “Нафтогаз України” місяць на те, щоби підготувати пропозиції щодо плану заходів з реалізації домовленостей Спільної ЄС — Україна міжнародної конференції щодо модернізації газотранзитної системи України відповідно до законодавства. Таке доручення міститься у розпорядженні Кабміну №413-р, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Також цим відомствам належить визначити у тижневий строк кандидатури для включення до складу групи технічної координації з питань реалізації брюссельських домовленостей, зазначених у Спільній заяві модернізації газотранзитної системи України, підписаних 23 березня 2009 р., та розробити проект Положення про таку групу

Окремо Мінпаливенерго та НАК “Нафтогаз України” прем’єр доручила у шестимісячний строк провести попередні консультації з метою визначення партнерів, у тому числі інвесторів, для реалізації інвестиційних проектів з модернізації газотранспортної системи України та поінформувати Кабінет Міністрів України. А до кінця 2009 року затвердити техніко-економічні обґрунтування та уточнені кошториси для реалізації інвестиційних проектів з модернізації газотранспортної системи України, й розпочати переговорний процес щодо укладення у першому півріччі 2010 року відповідних кредитних угод.