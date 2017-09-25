Співачка Rihanna прийшла в сукні українського дизайнера на презентацію власної косметики (фото)

12:04, 25 вересня 2017
Політика
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Співачка з'явилася в сукні на презентації косметики у Мадриді.

Співачка обрала сукню із двома бантами із колекції весна/літо 2018 / фото instagram.com/badgalriri

Відома американська співачка Rihanna одягнула сукню українського дизайнера Marianna Senchina, пише «Новое время».

vogue.ua

Зазначається, що сукню співачка обрала для презентації власної косметичної лінії Fenty Beauty by Rihanna у Мадриді.

vogue.ua

Так, виконавиця обрала рожеву-білу сукню із двома бантами із колекції весна/літо 2018.

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Теги: #Rihanna#Rihanna в сукні українського дизайнера#косметика Rihanna