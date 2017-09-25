Співачка Rihanna прийшла в сукні українського дизайнера на презентацію власної косметики (фото)

Співачка з'явилася в сукні на презентації косметики у Мадриді.

Відома американська співачка Rihanna одягнула сукню українського дизайнера Marianna Senchina, пише «Новое время». Зазначається, що сукню співачка обрала для презентації власної косметичної лінії Fenty Beauty by Rihanna у Мадриді. Так, виконавиця обрала рожеву-білу сукню із двома бантами із колекції весна/літо 2018.

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