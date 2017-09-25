Саакашвілі оскаржить штраф у 3 тисячі гривень за незаконний перетин кордону

Адвокат колишнього голови Одеської ОДА, екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Маркіян Галабал заявив про намір захисту оскаржити рішення суду про стягнення 3,4 тис. грн штрафу, призначеного його підзахисному за незаконний перетин кордону. Про це Галабала повідомив в коментарі УНІАН.

«Ми будемо оскаржувати. Ми ще на руки постанову не отримали, сподіваємося, що сьогодні отримаємо. У нас є 10 днів, будемо обов’язково подавати апеляційну скаргу», - заявив він.

Також адвокат додав, що майбутню апеляцію буде розглядати апеляційний суд Львівської області.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Мостиський районний суд Львівської області визнав позбавленого українського громадянства колишнього голову Одеської ОДА Михеїла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону і постановив оштрафувати його на 3,4 тис. грн.

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Нагадаємо, наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України. Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.

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12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 204-1 ч.2 КУпАП (незаконний перетин держкордону). За вчинення такого правопорушення передбачено накладення штрафу у розмірі від 3,4 тис. до 8,5 тис. грн.

16 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що через інцидент на кордоні Саакашвілі не будуть заарештовувати і екстрадувати з країни.