У ЄС відреагували на засудження окупантами кримського журналіста Семени

У Європейському Союзі вважають явним порушенням свободи вираження думки і ЗМІ засудження кримського журналіста, автора Радіо Свобода і проекту Крим.Реалії Миколи Семени до 2,5 років позбавлення волі умовно.

Про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішньої дії Майї Косьянчич, переданій УНІАН Представництвом ЄС в Україні.

"Сьогодні журналіста Миколу Семену засудили до двох з половиною років позбавлення волі умовно. Вирок передбачає заборону журналістської діяльності. Це, безсумнівно, є порушенням свободи думки та свободи медіа. Це ще один приклад погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові після його незаконної анексії Росією", - наголосила Косьянчич.

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"Семену засудили за його журналістську діяльність за статтею 280.1 Кримінального кодексу Росії - “публічні заклики до дій, що порушують територіальну цілісність Росії”. Російська влада використовує цю статтю проти тих, хто не визнає незаконну анексію Кримського півострова. Європейський Союз також не визнає незаконну анексію Криму та продовжує її засуджувати як порушення міжнародного права. Європейський Союз і надалі підтримує територіальну цілісність та суверенітет України", - підкреслюється у заяві.

"Європейський Союз закликає негайно зняти з Семени всі обвинувачення, а також негайно звільнити всіх, кого ув’язнили з порушенням норм міжнародного права", - підсумувала Косьянчич.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 вересня, так званий "залізничний суд Сімферополя" засудив кримського журналіста Семену до 2,5 років позбавлення волі умовно.

Російська влада звинувачує його в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в будинку Семени ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому було пред'явлено обвинувачення в тому, що він опублікував на сайті Крим.Реалії статтю.

Семена заявляв, що у своїх матеріалах реалізував право на «вільне висловлювання думки».

Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Семени політично вмотивованим.